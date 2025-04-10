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Барселона хочет продлить контракт со своим главным тренером
Флик может подписать новый договор с испанским грандом
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Барселоны" впечатлено работой главного тренера Ханси Флика и стремится продлить с ним сотрудничество.
Флик подписал с "Барселоной" двухлетний контракт, но, по информации источника, клуб намерен предложить специалисту новое соглашение до 2027 года с возможной опцией продления еще на один год. В контракте также будет прописан пункт о взаимном расторжении.
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку уже встретились с агентом Флика для обсуждения деталей будущей сделки.
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