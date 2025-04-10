Барселона хочет продлить контракт со своим главным тренером

Руководство "Барселоны" впечатлено работой главного тренера Ханси Флика и стремится продлить с ним сотрудничество.

Флик подписал с "Барселоной" двухлетний контракт, но, по информации источника, клуб намерен предложить специалисту новое соглашение до 2027 года с возможной опцией продления еще на один год. В контракте также будет прописан пункт о взаимном расторжении.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку уже встретились с агентом Флика для обсуждения деталей будущей сделки.