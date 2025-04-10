Рафинья рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл

Вингер "Барселоны" Рафинья заявил, что команда нацелена на завоевание всех возможных титулов в этом сезоне, включая требл.

"Требл? Я повторяю с первого дня: если ты играешь за "Барселону", твое внимание всегда должно быть сосредоточено на том, чтобы выиграть все титулы", - сказал Рафинья.