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Рафинья рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл

Испания

Футболист поделился своими мыслями

Рафинья рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" Рафинья заявил, что команда нацелена на завоевание всех возможных титулов в этом сезоне, включая требл.

"Требл? Я повторяю с первого дня: если ты играешь за "Барселону", твое внимание всегда должно быть сосредоточено на том, чтобы выиграть все титулы", - сказал Рафинья.

Напомним, что ближайший матч "Барселона" сыграет 12 апреля против "Леганеса".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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