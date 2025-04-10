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Рафинья рассказал, сможет ли Барселона в этом году выиграть требл
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья заявил, что команда нацелена на завоевание всех возможных титулов в этом сезоне, включая требл.
"Требл? Я повторяю с первого дня: если ты играешь за "Барселону", твое внимание всегда должно быть сосредоточено на том, чтобы выиграть все титулы", - сказал Рафинья.
Напомним, что ближайший матч "Барселона" сыграет 12 апреля против "Леганеса".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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