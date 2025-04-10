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Манчестер Сити нацелился на звездного вингера Барселоны

Испания

Рафинья может оказаться в АПЛ

Манчестер Сити нацелился на звездного вингера Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" проявляет интерес к вингеру "Барселоны" Рафиньи. Об этом пишет издание El Nacional

Сообщается, что главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола хочет видеть бразильца в команде "Ман Сити". Однако, сам 28-летний вингер ранее заявлял, что счастлив в каталонском клубе и верит в амбициозный проект "Барселоны".

Добавим, что Рафинья в текущем сезоне забил 28 голов и отдал 22 ассиста в 45 матчах.

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Рафинья Барселона Манчестер Сити
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Источник:
El Naciona
Опубликовал: Екатерина Власова
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