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Валенсия - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Валенсия - Севилья: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Валенсия - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Валенсия" сейчас находится на отличном ходу. "Летучие мыши" не проигрывают уже 5 матчей в чемпионате Испании, а в прошлом туре даже умудрились победить "Реал" на "Сантьяго Бернабеу".

"Севилья", напротив, подходит к встрече с тремя подряд поражениями, и может опуститься ниже "Валенсии" в таблице в случае еще одного фиаско.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 11 апреля. Посмотреть трансляцию матча можно будет на канале Megogo 2.

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Трансляція матчу Валенсія - Севілья
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Валенсия (Испания) Севилья Ла Лига смотреть футбол онлайн
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