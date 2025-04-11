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Валенсия - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Валенсия - Севилья: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" сейчас находится на отличном ходу. "Летучие мыши" не проигрывают уже 5 матчей в чемпионате Испании, а в прошлом туре даже умудрились победить "Реал" на "Сантьяго Бернабеу".
"Севилья", напротив, подходит к встрече с тремя подряд поражениями, и может опуститься ниже "Валенсии" в таблице в случае еще одного фиаско.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в пятницу, 11 апреля. Посмотреть трансляцию матча можно будет на канале Megogo 2.
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