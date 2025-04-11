Реал Мадрид может перехватить трансферную цель Барселоны

Все чаще раздаются призывы об усилении защитного звена "Реала". В последние месяцы "сливочных" связывают с Уильямом Салиба из "Арсенала", Дином Гейсеном из "Борнмута", Йоррелем Гато из "Аякса" и Кастелло Люкебой из "РБ Лейпциг". Прошлым летом клуб не смог подписать Лени Йоро, поэтому идея заключается в том, чтобы пригласить молодого центрального защитника, который будет выступать за клуб на протяжении многих лет.

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Однако в клубе все еще не уверены относительно подписания центрбека уже этим летом. Первоначальный план предусматривал переход защитника в 2026 году – с тем, чтобы именно Салиба стал главной целью. Как сообщает The Athletic, при этом "Реал" не исключает вариант с опытным игроком, если его можно будет подписать за разумную сумму.

Одним из таких кандидатов является Джонатан Та из "Байера" – его контракт с нынешним клубом завершается в конце сезона, и он уже решил не продлевать соглашение. Ранее мадридцы якобы отклонили возможность подписания немецкого защитника, однако теперь снова рассматривают его кандидатуру.

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Это также совпадает с сообщениями о том, что переход Та в "Барселону" под угрозой срыва. Защитник уже согласовал личные условия с каталонцами, однако на этой неделе клуб сообщил его агенту Пини Захави, что нынешние ограничения зарплатного фонда не позволяют подписать игрока. Немец теперь рассматривает другие варианты, и у "Барсы" осталось время до мая, чтобы сменить позицию.

Добавим, что в этом сезоне на счету центрбека 3 гола и 1 ассист в 43-х матчах за "Байер" во всех турнирах.