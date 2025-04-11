Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Флик ответил на вопрос, готов ли Ольмо сыграть с Леганесом
Еще не готов
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия и не примет участия в матче 31-го тура Ла Лиги против "Леганеса".
Об этом на пресс-конференции сообщил наставник "сине-гранатовых" Ханси Флик:
"Дани Ольмо завтра не сможет выйти на поле. Лучше ему остаться здесь (в Барселоне) и потренироваться два дня с персоналом", - сказал немец.
В нынешнем сезоне Ольмо забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за "Барсу" во всех турнирах.
Против "Леганеса" каталонцы сыграют завтра, 12 апреля. Начало - в 22:00 по Киеву.
Читайте такжеМанчестер Сити нацелился на звездного вингера Барселоны
Популярное сейчас
- Россия запустила почти 40 дронов и одну ракету по Украине. Как справилось ПВО?
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- В Трабзонспоре задумались о продаже украинца, – Kuzey Ekspres
- Манчестер Сити нацелился на игрока Барселоны, чтобы заменить Де Брюйне
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN