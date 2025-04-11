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Флик ответил на вопрос, готов ли Ольмо сыграть с Леганесом

Испания

Еще не готов

Флик ответил на вопрос, готов ли Ольмо сыграть с Леганесом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо продолжает восстанавливаться от травмы подколенного сухожилия и не примет участия в матче 31-го тура Ла Лиги против "Леганеса".

Об этом на пресс-конференции сообщил наставник "сине-гранатовых" Ханси Флик:

"Дани Ольмо завтра не сможет выйти на поле. Лучше ему остаться здесь (в Барселоне) и потренироваться два дня с персоналом", - сказал немец.

В нынешнем сезоне Ольмо забил 8 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за "Барсу" во всех турнирах.

Против "Леганеса" каталонцы сыграют завтра, 12 апреля. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Барселона травма Леганес Дани Ольмо Ханси Флик
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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