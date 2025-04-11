Флик - о будущем в Барселоне: Я наслаждаюсь своим пребыванием в клубе

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о своем будущем в клубе.

"Я действительно наслаждаюсь своим пребыванием в "Барселоне". Каждый футболист имеет желание совершенствоваться, а персонал клуба поддерживает эту фантастическую атмосферу. Мне нравится "Барселона", это уникальный опыт.

Я не тот тренер, который будет подписывать трехлетний контракт с мыслью о том, что его работа в клубе теперь не будет под угрозой. Истекает первый год моей работы с командой, однако я хочу двигаться дальше, шаг за шагом. Мы должны сосредоточиться на результатах в этом сезоне", — добавил Флик.