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Флик - о будущем в Барселоне: Я наслаждаюсь своим пребыванием в клубе

Испания

Немецкий специалист заслуживает на новый контракт

Флик - о будущем в Барселоне: Я наслаждаюсь своим пребыванием в клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о своем будущем в клубе.

"Я действительно наслаждаюсь своим пребыванием в "Барселоне". Каждый футболист имеет желание совершенствоваться, а персонал клуба поддерживает эту фантастическую атмосферу. Мне нравится "Барселона", это уникальный опыт.

Я не тот тренер, который будет подписывать трехлетний контракт с мыслью о том, что его работа в клубе теперь не будет под угрозой. Истекает первый год моей работы с командой, однако я хочу двигаться дальше, шаг за шагом. Мы должны сосредоточиться на результатах в этом сезоне", — добавил Флик.

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Напомним, что "Барселона" продолжает борьбу за требл. Подопечные Ханси Флика лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 67 очков после 30 туров, находятся в шаге от выхода в полуфинал Лиги чемпионов после домашней победы над "Боруссией Д" (4:0), а также сыграют в апреле в финале Кубка Испании против мадридского "Реала".

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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