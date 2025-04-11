Атлетико получит 300 миллионов евро от нового контракта с Nike

Мадридский "Атлетико" подписал новое спонсорское соглашение с компанией Nike, которая останется официальным поставщиком экипировки клуба на следующие десять лет.

Это соглашение принесет клубу 300 миллионов евро.

Американский гигант спортивной одежды сотрудничает с "Атлетико" еще с 2001 года, и после завершения нового соглашения их партнерство достигнет впечатляющих 34 лет.