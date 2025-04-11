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Атлетико получит 300 миллионов евро от нового контракта с Nike
Стороны продлили сотрудничество
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" подписал новое спонсорское соглашение с компанией Nike, которая останется официальным поставщиком экипировки клуба на следующие десять лет.
Это соглашение принесет клубу 300 миллионов евро.
Американский гигант спортивной одежды сотрудничает с "Атлетико" еще с 2001 года, и после завершения нового соглашения их партнерство достигнет впечатляющих 34 лет.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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