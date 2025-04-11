Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Бетис продлил сотрудничество со своим хавбеком
Новый договор рассчитан до 2029 года
ФК Бетис
"Реал Бетис" объявил о подписании нового контракта со своим полузащитником Серхи Альтимирой.
Новое соглашение между 23-летним футболистом и клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.
???? OFICIAL | El #RealBetis y Sergi Altimira han llegado a un acuerdo para la extensión de su contrato hasta 2029 ????????— Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) April 11, 2025
¡Continuemos esta aventura juntos, @AltimiraSergi! ????????
Серхи в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Real Betis
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Свитолина поблагодарила Свентек и всех поляков за поддержку
- Россия запустила почти 40 дронов и одну ракету по Украине. Как справилось ПВО?
- Победа Челси, ничьи Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма, признание для Довбика в Серии А. Главные новости за 10 апреля
- До него никто такого не делал. Нападающий Барселоны отметился уникальным достижением в Лиге Чемпионов
- Дарья Билодид – на обложке модного журнала FOSTYLEN
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000