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Реал Бетис продлил сотрудничество со своим хавбеком

Испания
Обновлено

Новый договор рассчитан до 2029 года

Реал Бетис продлил сотрудничество со своим хавбеком

ФК Бетис

Новина українською

"Реал Бетис" объявил о подписании нового контракта со своим полузащитником Серхи Альтимирой.

Новое соглашение между 23-летним футболистом и клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

Серхи в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Бетис (Севилья) Серхи Альтимира
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Источник:
Real Betis
Опубликовал: Екатерина Власова
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