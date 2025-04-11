Реал Бетис продлил сотрудничество со своим хавбеком

"Реал Бетис" объявил о подписании нового контракта со своим полузащитником Серхи Альтимирой.

Новое соглашение между 23-летним футболистом и клубом рассчитано до 30 июня 2029 года.

???? OFICIAL | El #RealBetis y Sergi Altimira han llegado a un acuerdo para la extensión de su contrato hasta 2029 ????????



¡Continuemos esta aventura juntos, @AltimiraSergi! ???????? — Real Betis Balompié ???????? (@RealBetis) April 11, 2025

Серхи в текущем сезоне сыграл 43 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.