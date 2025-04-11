Мануэль Пеллегрини установил исторический рекорд во главе Бетиса

Главный тренер "Бетиса" Мануэль Пеллегрини стал лучшим тренером в истории клуба по количеству побед.

Сообщается, что в первой игре 1/4 финала Лиги конференций против "Ягеллонии" (2:0) 71-летний чилийский наставник одержал 116-ю победу во главе "зелено-белых" в своем 244 поединке во всех турнирах.

Опытный специалист сравнялся по количеству побед с Лоренсо Серра Феррером, однако ему понадобилось на 19 игр меньше, чем его 72-летнему коллеге, который возглавлял "бетикос" в период с 1994 по 1997 и с 2004 по 2006 годы.

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Напомним, что Мануэль Пеллегрини возглавил "Бетис" летом 2020 года. В сезоне 2021/22 он выиграл с клубом Кубок Испании.