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Тренер Баварии высказался о текущей форме Лероя Сане

Испания

Лерой пребывает в хорошей форме (с)

Тренер Баварии высказался о текущей форме Лероя Сане

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высоко оценил текущую форму правого вингера команды Лероя Сане.

"В последних играх было видно, что Лерой находится в хорошей форме, именно поэтому он часто начинает матчи. У нас в команде много талантливых футболистов, и он один из тех, кто очень помог нам на это время и забил важные голы. Я не сомневаюсь, что он продолжит делать это для нас", - сказал специалист.

Добавим, что контракт Лероя с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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