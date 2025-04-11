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Тренер Баварии высказался о текущей форме Лероя Сане
Лерой пребывает в хорошей форме (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высоко оценил текущую форму правого вингера команды Лероя Сане.
"В последних играх было видно, что Лерой находится в хорошей форме, именно поэтому он часто начинает матчи. У нас в команде много талантливых футболистов, и он один из тех, кто очень помог нам на это время и забил важные голы. Я не сомневаюсь, что он продолжит делать это для нас", - сказал специалист.
Добавим, что контракт Лероя с "Баварией" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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