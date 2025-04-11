Тренер Баварии высказался о текущей форме Лероя Сане

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высоко оценил текущую форму правого вингера команды Лероя Сане.

"В последних играх было видно, что Лерой находится в хорошей форме, именно поэтому он часто начинает матчи. У нас в команде много талантливых футболистов, и он один из тех, кто очень помог нам на это время и забил важные голы. Я не сомневаюсь, что он продолжит делать это для нас", - сказал специалист.