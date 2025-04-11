Барселона приостановила переговоры по трансферу центрбека Байера

"Барселона" приостановила переговоры с центральным защитником леверкузенского "Байера" Джонатаном Та. Об этом сообщает издание Sport.

По информации источника, основной причиной такого решения стали финансовые ограничения, с которыми сталкивается каталонский клуб. "Барселона" уже уведомила агента 29-летнего немецкого футболиста, что на данный момент подписание контракта невозможно.

Добавим, что Та в текущем сезоне забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 43 матчах.