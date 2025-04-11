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Барселона приостановила переговоры по трансферу центрбека Байера

Испания

Все из-за финансовых трудностей

Барселона приостановила переговоры по трансферу центрбека Байера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" приостановила переговоры с центральным защитником леверкузенского "Байера" Джонатаном Та. Об этом сообщает издание Sport.

По информации источника, основной причиной такого решения стали финансовые ограничения, с которыми сталкивается каталонский клуб. "Барселона" уже уведомила агента 29-летнего немецкого футболиста, что на данный момент подписание контракта невозможно.

Добавим, что Та в текущем сезоне забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 43 матчах.

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Барселона Байер (Леверкузен) Джонатан Та
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
11.04.2025 в 19:42
Придется еще пару трибун продать. Ну или существующие по второму кругу заложить:)
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
11.04.2025 в 19:42
Придется еще пару трибун продать. Ну или существующие по второму кругу заложить:)
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Баpceлиниуc
11.04.2025 в 19:16
Та то таке...
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