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Барселона приостановила переговоры по трансферу центрбека Байера
Все из-за финансовых трудностей
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" приостановила переговоры с центральным защитником леверкузенского "Байера" Джонатаном Та. Об этом сообщает издание Sport.
По информации источника, основной причиной такого решения стали финансовые ограничения, с которыми сталкивается каталонский клуб. "Барселона" уже уведомила агента 29-летнего немецкого футболиста, что на данный момент подписание контракта невозможно.
Добавим, что Та в текущем сезоне забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу в 43 матчах.
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oda1979 (Запорожье)
11.04.2025 в 19:42
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