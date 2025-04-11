Леганес – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Барселона" в матче 31-го тура Ла Лиги поедет в гости к "Леганесу". Каталонцы не в полной мере воспользовались поражением "Реала" в прошлом туре, ведь сами не сумели обыграть дома "Бетис". "Леганес" находится в зоне вылета и отчаянно борется за выживание.

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Поединок тридцать первого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Леганес" – "Барселона" состоится в субботу, 12 апреля 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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