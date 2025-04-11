"Пожалуйста, не приезжай". Винисиуса уже не ждут в Саудовской Аравии

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на предыдущие слухи.

Бразильский футболист хотел подписать контракт с одним из клубов Саудовской лиги на один или два года, чтобы потом вернуться в Ла Лигу. Однако, такой план не устроил представителей саудовских клубов.

"Если мы собираемся заплатить за тебя большие деньги, а ты планируешь провести здесь всего год или два, то пожалуйста, не приезжай. Мы не будем бороться за этот трансфер", - заявили функционеры из Саудовской Аравии.