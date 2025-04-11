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"Пожалуйста, не приезжай". Винисиуса уже не ждут в Саудовской Аравии
Винисиус не перейдет в клуб из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" Винисиус Жуниор не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на предыдущие слухи.
Бразильский футболист хотел подписать контракт с одним из клубов Саудовской лиги на один или два года, чтобы потом вернуться в Ла Лигу. Однако, такой план не устроил представителей саудовских клубов.
"Если мы собираемся заплатить за тебя большие деньги, а ты планируешь провести здесь всего год или два, то пожалуйста, не приезжай. Мы не будем бороться за этот трансфер", - заявили функционеры из Саудовской Аравии.
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