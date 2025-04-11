  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Пожалуйста, не приезжай". Винисиуса уже не ждут в Саудовской Аравии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Пожалуйста, не приезжай". Винисиуса уже не ждут в Саудовской Аравии

Испания

Винисиус не перейдет в клуб из Саудовской Аравии

"Пожалуйста, не приезжай". Винисиуса уже не ждут в Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии, несмотря на предыдущие слухи.

Бразильский футболист хотел подписать контракт с одним из клубов Саудовской лиги на один или два года, чтобы потом вернуться в Ла Лигу. Однако, такой план не устроил представителей саудовских клубов.

"Если мы собираемся заплатить за тебя большие деньги, а ты планируешь провести здесь всего год или два, то пожалуйста, не приезжай. Мы не будем бороться за этот трансфер", - заявили функционеры из Саудовской Аравии.

Читайте такжеАлонсо может возглавить Реал, но есть одно условие
По теме
yellow-arrow
Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
yellow-arrow
Валенсия - Севилья. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Леганес – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Саудовская Аравия Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bernabeu Digital
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости