Звезда Атлетик Бильбао может подписать новый контракт с клубом

Вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс рассматривает возможность подписания нового контракта со своим клубом. Об этом пишет ESTADIO Deportivo.

По информации источника, вингер склоняется к заключению пожизненного договора с "Атлетиком". Одним из условий такого соглашения может стать установление чрезвычайно высокой клаусулы, которая бы сделала невозможным его выкуп другими клубами.

Добавим, что Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Нико в 70 млн евро.