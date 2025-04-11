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Звезда Атлетик Бильбао может подписать новый контракт с клубом

Испания

Нико Уильямс поже продолжить сотрудничество с Атлетиком

Звезда Атлетик Бильбао может подписать новый контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс рассматривает возможность подписания нового контракта со своим клубом. Об этом пишет ESTADIO Deportivo.

По информации источника, вингер склоняется к заключению пожизненного договора с "Атлетиком". Одним из условий такого соглашения может стать установление чрезвычайно высокой клаусулы, которая бы сделала невозможным его выкуп другими клубами.

Добавим, что Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера Нико в 70 млн евро.

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Атлетик (Бильбао) Нико Уильямс
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Источник:
ED
Опубликовал: Екатерина Власова
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