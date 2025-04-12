  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Примера. Валенсия – Севилья 1:0. Третья подряд победа "летучих мышей"
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Примера. Валенсия – Севилья 1:0. Третья подряд победа "летучих мышей"

Испания
Обновлено

"Валенсия" минимально обыграла "Севилью"

Примера. Валенсия – Севилья 1:0. Третья подряд победа "летучих мышей"

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

После сенсационной победы над "Реалом" в прошлом туре "Валенсия" продолжила победную серию. На этот раз соперником подопечных Корберана были соседи по турнирной таблице – Севилья.

Игра была абсолютно ровной, с опасными моментами у обеих ворот, но точнее были именно хозяева. Единственный гол в компенсированное к первому тайма время забил Герра по передаче Диего Лопеса.

Благодаря этой победе "летучие мыши" обошли в турнирной таблице своих соперников и теперь занимают 12-ю позицию, "Севилья" же опустилась на 13-е место.

31-й тур Примеры
"Валенсия" - "Севилья" 1:0
Гол: Герра, 45+4

Валенсия: Мамардашвили – Фулькье, Москера, Таррега, Гая – Риоха (Диакаби, 87), Герра (Ф. Перес, 87), Барренечеа, Лопес (Пепелу, 74) – Алмейда (Мир, 74), Садик (Дуро, 60).

Севилья: Нюланд – Кармона (Санчес, 79), Баде, Гудель (Педроса, 79), Салас, – Локонга (Ньигес, 66), Агуме, Соу – Лукебакио, Ромеро (Эджуке, 66), Пеке (Идумбо, 66).

Предупреждения: Герра, 46, Фулькье, 79, Гая, 81 – Салас, 72, Кармона, 73.

По теме
yellow-arrow
Звезда Атлетик Бильбао может подписать новый контракт с клубом
yellow-arrow
Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
yellow-arrow
"Пожалуйста, не приезжай". Винисиуса уже не ждут в Саудовской Аравии
Валенсия (Испания) Примера Севилья
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости