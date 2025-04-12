Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Примера. Валенсия – Севилья 1:0. Третья подряд победа "летучих мышей"
"Валенсия" минимально обыграла "Севилью"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После сенсационной победы над "Реалом" в прошлом туре "Валенсия" продолжила победную серию. На этот раз соперником подопечных Корберана были соседи по турнирной таблице – Севилья.
Игра была абсолютно ровной, с опасными моментами у обеих ворот, но точнее были именно хозяева. Единственный гол в компенсированное к первому тайма время забил Герра по передаче Диего Лопеса.
Благодаря этой победе "летучие мыши" обошли в турнирной таблице своих соперников и теперь занимают 12-ю позицию, "Севилья" же опустилась на 13-е место.
31-й тур Примеры
"Валенсия" - "Севилья" 1:0
Гол: Герра, 45+4
Валенсия: Мамардашвили – Фулькье, Москера, Таррега, Гая – Риоха (Диакаби, 87), Герра (Ф. Перес, 87), Барренечеа, Лопес (Пепелу, 74) – Алмейда (Мир, 74), Садик (Дуро, 60).
Севилья: Нюланд – Кармона (Санчес, 79), Баде, Гудель (Педроса, 79), Салас, – Локонга (Ньигес, 66), Агуме, Соу – Лукебакио, Ромеро (Эджуке, 66), Пеке (Идумбо, 66).
Предупреждения: Герра, 46, Фулькье, 79, Гая, 81 – Салас, 72, Кармона, 73.
Популярное сейчас
- "Горд представлять Россию", - украинский боец UFC объявил о смене гражданства
- "Поразила одна вещь", - Григорчук рассказал о матче с Шахтером и разговором с президентом ЛНЗ
- Украина получит рекордную помощь от Рамштайна
- Рафинья - о высказываниях об Аргентине: Я не буду брать свои слова назад
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото