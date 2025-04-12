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Осасуна – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Матч начнётся 13 апреля в 15:00 по киевскому времени

Осасуна – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Обе команды с продолжительной безпобедной серией.

"Осасуна" не может победить в 9-ти матчах, футболисты "Жироны" не чувствуют победных эмоций в течение 8 матчей.

Команды друг от друга отделяет один балл, но вряд ли их текущее положение может утешить. Хозяева на 14-м месте, а команда Виктора Цыганкова – 15-я.

Возможно, серия одной из команд прервётся. Или продолжится неутешительная серия обоих – узнаем в матче. Стартовый свисток прозвучит 13 апреля в 15:00 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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