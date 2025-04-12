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Осасуна – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Матч начнётся 13 апреля в 15:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обе команды с продолжительной безпобедной серией.
"Осасуна" не может победить в 9-ти матчах, футболисты "Жироны" не чувствуют победных эмоций в течение 8 матчей.
Команды друг от друга отделяет один балл, но вряд ли их текущее положение может утешить. Хозяева на 14-м месте, а команда Виктора Цыганкова – 15-я.
Возможно, серия одной из команд прервётся. Или продолжится неутешительная серия обоих – узнаем в матче. Стартовый свисток прозвучит 13 апреля в 15:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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