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Клопп поставил условия для работы в Реале, – Defensa Central

Испания

Немецкий специалист вернется на тренерский мостик?

Клопп поставил условия для работы в Реале, – Defensa Central

Getty Images / Global Images Ukraine

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По информации источника, "сливочные" уже контактировали с Юргеном Клоппом. "Королевский клуб" видит в 57-летнем специалисте замену Карло Анчелотти, который может покинуть Мадрид после текущего сезона.

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Отмечается, что немец не против возглавить испанский гранд, но у него есть свои требования. Основное – это обновление линии обороны. Экс-тренер "Ливерпуля" уверен в необходимости трансфера трех защитников: левого, центрального и правого.

Впрочем, Клопп только в начале года присоединился к "Ред Буллу" на позиции директора международных связей, что будет усложнять процесс переговоров. В источнике сообщают, что приоритетный кандидат – это Хаби Алонсо.

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Источник:
DefensaCentral
Опубликовал: Александр Симченко
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