  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Леганес - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леганес - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
Обновлено

Команда Флика рассчитывает на три очка – смотреть онлайн трансляцию матча

Леганес - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы обещает быть интересной, ведь обоим соперникам нужна победа. "Барселона" борется за чемпионство и опережает "Реал" на 4 очка. "Леганес" находится в зоне вылета и отстает от спасительной 17-й позиции на 2 очка.

  • Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football

Favbet
9.10
5.70
1.32
Узнать больше

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Чемпіонат Испании, 31-й тур

12 апреля. Леганес, "Эстадио Мунисипаль ду Бутарке"

"Леганес" 22:00 "Барселона"

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Телетрансляція матчу Леганес - Барселона
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Осасуна – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Леганес – Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.04.2025
yellow-arrow
Клопп поставил условия для работы в Реале, – Defensa Central
Барселона Ла Лига Леганес смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости