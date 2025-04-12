Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леганес - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Команда Флика рассчитывает на три очка – смотреть онлайн трансляцию матча
Getty Images/Global Images Ukraine
Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы обещает быть интересной, ведь обоим соперникам нужна победа. "Барселона" борется за чемпионство и опережает "Реал" на 4 очка. "Леганес" находится в зоне вылета и отстает от спасительной 17-й позиции на 2 очка.
- Всі найяскравіші події матчу дивіться в режимі Live у Telegram UA-Football
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Чемпіонат Испании, 31-й тур
12 апреля. Леганес, "Эстадио Мунисипаль ду Бутарке"
"Леганес" 22:00 "Барселона"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Популярное сейчас
- "Это нарушение дисциплины. Впрочем, я очень рад этому": Григорчук – о концовке встречи с Шахтером
- В Полтаве считают, что команда уступила Эпицентру из-за судейской ошибки
- Экс-защитник Барселоны работает в магазине
- Тренер Барселоны высказался о регистрации Дани Ольмо
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения