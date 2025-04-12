Леганес - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы обещает быть интересной, ведь обоим соперникам нужна победа. "Барселона" борется за чемпионство и опережает "Реал" на 4 очка. "Леганес" находится в зоне вылета и отстает от спасительной 17-й позиции на 2 очка.

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Чемпіонат Испании, 31-й тур

12 апреля. Леганес, "Эстадио Мунисипаль ду Бутарке"

"Леганес" 22:00 "Барселона"

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