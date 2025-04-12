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Просили, но нет. Ла Лига поставила ультиматум по переносу игр Реала

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Просили, но нет. Ла Лига поставила ультиматум по переносу игр Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Реала" просило Ла Лигу перенести матч с "Алавесом" с воскресенья на субботу.

По информации источника, "Алавес" не был против переноса матча, но Ла Лига отказала мадридцам в этом решении. Главным аргументом "сливочных" в просьбе перенести игру было то, что все команды, участвующие в 1/4 финала ЛЧ ("Барселона", "Бавария", "Интер", "Арсенал", "Астон Вилла" и дортмундская "Боруссия"), играют в субботу, и только "Реал" проведет матч в воскресенье.

Отмечается, что матч "ПСЖ" против "Нанта" перенесли по просьбе парижан с воскресенья на вторник, 22 апреля.

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Напомним, что матч "Реала" в рамках ЛЧ состоится в среду, 16 апреля.

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Источник:
cadenaser
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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