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Просили, но нет. Ла Лига поставила ультиматум по переносу игр Реала
Все меньше времени на отдых
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Реала" просило Ла Лигу перенести матч с "Алавесом" с воскресенья на субботу.
По информации источника, "Алавес" не был против переноса матча, но Ла Лига отказала мадридцам в этом решении. Главным аргументом "сливочных" в просьбе перенести игру было то, что все команды, участвующие в 1/4 финала ЛЧ ("Барселона", "Бавария", "Интер", "Арсенал", "Астон Вилла" и дортмундская "Боруссия"), играют в субботу, и только "Реал" проведет матч в воскресенье.
Отмечается, что матч "ПСЖ" против "Нанта" перенесли по просьбе парижан с воскресенья на вторник, 22 апреля.
Напомним, что матч "Реала" в рамках ЛЧ состоится в среду, 16 апреля.
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