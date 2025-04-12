Молодая звезда Реала сообщила, что покинет команду, если Анчелотти останется еще на сезон

Турецкий хавбек Арда Гюлер заявил, что уйдет из "Реала" этим летом, если Карло Анчелотти останется еще на год на посту главного тренера "сливочных". Об этом сообщил Real Madrid Confidential.

По информации источника, Гюлер недоволен тем, сколько игрового времени дает ему Карло Анчелотти, и считает, что если тренер останется на посту, ситуация продолжится такой же.

Напомним, что контракт Гюлера с клубом рассчитан до 2029 года. В текущем сезоне турок провел 34 матча за клуб во всех турнирах, он забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.