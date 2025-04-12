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Примера. Реал Сосьедад - Мальорка 0:2. Неожиданный провал басков на своем поле

Испания

"Реал Сосьедад" безвольно проиграл "Мальорке"

Примера. Реал Сосьедад - Мальорка 0:2. Неожиданный провал басков на своем поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче субботы в Примере "Реал Сосьедад" принимал на своем поле "Мальорку". Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и являются претендентами на еврокубки.

Первый тайм прошел при игровом преимуществе хозяев, но отличиться сумели только гости. Кайл Ларин получил передачу от Серхи Дардера и отправил мяч в правый нижний угол ворот.

Уже на старте второго тайма Дардер пробил из-за пределов штрафной и удвоил преимущество своей команды. До конца матча ни одна из команд больше не смогла отличиться.

"Мальорка" побеждает и поднимается на 8-ю позицию с 43-ю очками в активе. "Реал Сосьедад" опустился на 9-ю позицию с 41-м очком.

31-й тур Примеры.
"Реал Сосьедад" - "Мальорка" - 0:2
Голы: Ларин, 20, Дардер, 47

Реал Сосьедад: Ремиро – Арамбуру, Мартин, Элустондо, Лопес (А. Муньос, 46) – Кубо (Мариезкуррена, 74), Сучич (Оскарссон, 56), Субименди, Барренечеа (Гомес, 46) – Марин (Оласагасти), Оярсабаль.

Мальорка: Грейф – Маффео, Вальент, Райльо, Копете, Мохико (Лато, 84) – Дардер, Саму Коста, Санчес (Морей, 85) – Ларин (Пратс, 79), Родригес (Маскарель, 72).

Предупреждения: Оярсабаль, 73, Субименди, 90, Элустондо, 90+4 - Маффео, 90+6.

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