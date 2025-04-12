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Алавес – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
Обновлено

Алавес – Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.04.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Алавес – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" в матче 31-го тура Ла Лиги поедет в гости к "Алавесу", который борется за выживание в текущем сезоне. "Сливочные" в прошлом туре проиграли "Валенсии" и теперь отстают от "Барселоны" уже на 4 очка. "Алавес" в прошлом туре на выезде неожиданно обыграл "Жирону" и покинул зону вылета.

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Поединок тридцать первого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Алавес" – "Реал" состоится в воскресенье, 13 апреля 2025 года, в 17:15. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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