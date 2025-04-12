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Реал Мадрид и adidas представили коллекцию специальных футболок, в которых 25 лет назад взяли ЛЧ

Испания

Вспомнили хорошие времена

Реал Мадрид и adidas представили коллекцию специальных футболок, в которых 25 лет назад взяли ЛЧ

Фото: Реал

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Мадридский "Реал" и бренд одежды adidas запустили коллекцию Bring Back, которая возрождает культовую форму команды с сезона 1999/2000. Две формы являются точными копиями футболок, которые тогда носили игроки.

В запуске коллекции приняли участие легенды "Реала": Рауль, Гути, Касильяс, Марсело, Мориентес и Санчис.

Именно в этих игровых формах мадридцы 25 лет назад выиграли Лигу чемпионов - восьмую в своей истории. Презентованные футболки можно приобрести на сайте "Реала".

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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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