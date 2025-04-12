Реал Мадрид и adidas представили коллекцию специальных футболок, в которых 25 лет назад взяли ЛЧ

Мадридский "Реал" и бренд одежды adidas запустили коллекцию Bring Back, которая возрождает культовую форму команды с сезона 1999/2000. Две формы являются точными копиями футболок, которые тогда носили игроки.

В запуске коллекции приняли участие легенды "Реала": Рауль, Гути, Касильяс, Марсело, Мориентес и Санчис.

Именно в этих игровых формах мадридцы 25 лет назад выиграли Лигу чемпионов - восьмую в своей истории. Презентованные футболки можно приобрести на сайте "Реала".