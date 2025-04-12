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Примера. Леганес – Барселона 0:1. Реванш за поражение в первом круге

Испания
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"Барселона" в рамках 31-го тура Примеры благодаря автоголу сумела обыграть "Леганес"

Примера. Леганес – Барселона 0:1. Реванш за поражение в первом круге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем у команд были определенные кадровые проблемы. Флик не мог рассчитывать на Ольмо, Касадо, Берналя и Тер Штегена. В заявку на матч попал Кристенсен, но на поле так и не вышел. У "Леганеса" не сыграли травмированные Баришич и Франкеса.

"Барселона" с первых секунд взяла мяч под свой контроль. Наибольшую перспективу имел навес Ямаля на дальнюю стойку, где расположился Левандовски, но защитник перехватил мяч.

Через несколько минут Левандовски выполнял штрафную со среднего расстояния, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

Хозяева тоже не отсиживались в защите и создали очень опасный момент. Раба обыграл Мартинеса и выкатил под удар Альтмире, выстрел которого в упор парировал Щенсны.

Фермин Лопес разрезной передачей пытался вывести Кунде лицом к лицу, но отдал слишком сильно и Дмитриевич забрал мяч. Эрик Гарсия исполнил замечательную передачу за спины защитникам на Фермина Лопеса, который не смог качественно пробить головой, а затем выяснилось, что он находился в офсайде в момент передачи.

Розье отдал разрезную передачу на Рабу, позиционно переигравшему Бальде, но подстраховал своего партнера Араухо, который в последний момент выбил мяч.

Лопес подал угловой на дальний угол штрафной на Рафинью, который принял мяч на грудь и с лета пробил его мимо левой стойки. Ямаль с левого фланга вошел в штрафную и нанес удар низом в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.

Очень активным в первом тайме был Раба. Он получил пас на ход от Диоманде, сблизился со штрафной и пробил чуть выше крестовины.

В общем, первый тайм прошел при преимуществе "Барселоны", но "Леганес" очень опасно контратаковал.

Второй тайм начался с гола "Барселоны". Мартин в центре поля обокрал соперника, отдал на левый фланг на Рафинью, который прострелил в штрафную, где Саэнс пытался прервать этот прострел и отправил мяч мимо Дмитровича. 0:1.

Через несколько минут Ламин Ямаль пробивал с предела штрафной, но отправил мяч значительно выше ворот.
Удваивать преимущество своей команды мог Фермин Лопес. Он обыграл трех защитников, но не попал из убийственной позиции в левый угол. Левандовски после навесной передачи пробивал головой из района одиннадцатиметровой отметки, но мяч просвистел рядом с правой штангой.

Ламин Ямаль проскочил мимо двух защитников и пробил в правый нижний угол ворот, но Марко Дмитриевич исполнил парировку этого удара.

Почти сразу после выхода на смену мог отличиться Диего Гарсия. Он замкнул прострельную передачу в штрафной площадке, но мяч, после его удара, пролетел мимо правой стойки ворот.

Уже в добавленное арбитром время к воротам рвался воспитанник "Барселоны" Эль-Хаддади, но его остановил отличным подкатом перед штрафной Иньиго Мартинес.

Буквально на последних секундах упустил шанс забить Педри. Испанский полузащитник вошел в штрафную, но нанести акцентированный удар ему помешал защитник.

"Барселона" одерживает очень трудную победу и опережает "Реал" уже на 7 очков, но мадридцы свой матч 31-го тура сыграют в воскресенье. "Леганес" остался на 19-й позиции, но с такой игрой подопечные Борхи Хименеса точно будут иметь шанс остаться в Примере.

31-й тур Примеры
Леганес. "Эстадио Мунисиполь ду Бутарке"
"Леганес" - "Барселона" 0:1
Гол: Саэнс, 48 (авт.)

Леганес: Дмитриевич - Каррера, Саэнс, Гонсалес, Альтимира (Д. Гарсия, 76), Розье - Родригес (Нею, 67), Тапия, Сиссе (Эль-Хаддади, 76), Раба - Диоманде (Х. Крус, 59).

Барселона: Щенсны – Бальде (Мартин, 41), Мартинес, Араухо (де Йонг, 46), Кунде – Педри, Э. Гарсия (Кубарси, 80), Лопес (Гави, 67) - Рафинья, Левандовски (Ф. Торрес, 67), Ямаль.

Предупреждения: Альтмира, 7, Раба, 87 – де Йонг, 87.

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1 голосов
Комментарии
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Manowar (Харьков)
13.04.2025 в 01:15
Я вижу барселонские вонючки серьезно настроены на золотые медали. Прут и прут. Пора уже им ставить подножку!
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Комментарии 36
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Manowar (Харьков)
13.04.2025 в 01:15
Я вижу барселонские вонючки серьезно настроены на золотые медали. Прут и прут. Пора уже им ставить подножку!
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Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:50
Так шо там с Бальде?
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0
0
AndroNik (Миколаїв)
13.04.2025 в 00:28
Тривожно за Бальде.. фінал кубку, звісно, і без нього виграють. А ось проти Сельти буде складно.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.04.2025 в 00:38
Удивительно, мы больше переживаем за игру против Сельты, чем против реала
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1
1
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Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:53
Ну не знаю... я за финал кубка очень переживаю. Крыса, хоть и полудохлая, опасна всегда.
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.04.2025 в 00:27
Совсем забыл. Всех барселонцев с победой!
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2
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Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:32
Ну да, ну да.. хоть корявая, но всё же победа! Вамос!
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0
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Spokoyno (Київ)
13.04.2025 в 00:38
А чо одразу корявая ПРАКТИЧНА! Без зайвих зусиль!
 
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Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:45
Без зайвих зусиль? Ха-ха! Вы смеётесь?
 
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Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:48
А чего ж не корявая, если за нас соперник забил, а свои голы не забил? )) Я бы даже сказал, шо и халявная. ))
 
0
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oda1979 (Запорожье)
13.04.2025 в 00:22
Это не футбол, а уродство сплошное.
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1
2
avatar
Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:25
Ты не на ту ветку зашёл, шлемазл, среал завтра играет.
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2
1
oda1979 (Запорожье)
13.04.2025 в 00:31
Импотентный, обтекай. Банкроты играют уныло и криво. Тьфу.
 
1
2
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Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:17
Не понимаю я Леву, он шо не хочет стать пичичи? Уже вторую игру подряд не забивает. А ведь мартышка завтра забьёт.
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1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.04.2025 в 00:36
Плевать сейчас на этого пичичи, главное титулы. А Лева как пришел, так и уйдёт. Их ( (Лев) еще много будет.)
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1
1
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Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:39
Одно другому не мешает. )
 
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.04.2025 в 00:05
одобряю без просмотра!
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3
1
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Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:10
посмотрел бы, не одобрил
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.04.2025 в 00:13
Сейчас наверное и не важно, как там красиво, не красиво. При таком количестве игр добыли три очка, а это сейчас важнее всего.
 
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Spokoyno (Київ)
13.04.2025 в 00:20
Авжеж остання ЧЕКУШКА сезону, шалений графік, а на великий список заграних зірок поки у кулес "Просто денег НЕТ!"
 
0
1
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Spokoyno (Київ)
13.04.2025 в 00:49
Подивився на провідних футбольних сайтах whoscored та sofascore кращим визнали Кунде!
 
0
0
Море23 (Одесса)
13.04.2025 в 00:02
Педри очень усталый .почему его не меняют там где счёт большой ,Ямал и Рафа тоже
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1
1
Море23 (Одесса)
13.04.2025 в 00:02
Араухо некакое вечные привозы .даже Гарсия чуток лучше а кубарси и мартинес топ
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1
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Море23 (Одесса)
13.04.2025 в 00:01
Ужасная игра ..Флик опять как начинает в первом тайме экономит силы вечно бред..выигрывай ты первый тайм 3:0 а дальше ходи пешком .вечно с аутсайдеров экономит силы и попадает ...отскочили
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1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.04.2025 в 00:14
Легко нам с дивана голы забивать
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2
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.04.2025 в 00:39
а вы и с дивана пропускаете???)))
 
1
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.04.2025 в 00:39
морячок, учи язык!
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1
1
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Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:57
морячок, учи язычок
 
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Spokoyno (Київ)
12.04.2025 в 23:59
З черговою перемогою Барселони! Важкою, бо позаду виснажливий матч і через два дні теж "гади-німці" відпочити не дадуть! Питання по Ямалю... забагато на себе бере! Барса це КОМАНДНА гра, а не взяв м'яч та продерся скільки вийде! Ну і питання постійної гри Кунде та Рафінії зависло!
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Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:08
Рафа и Кунде очень выносливые игроки генетически, их трудно устать. А вот Педри и Ямаль уже подзагибаются, особенно Педри, который выполняют просто сумасшедший обьём работы, он на поле везде, уникальный футболист.
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Spokoyno (Київ)
13.04.2025 в 00:17
Ой не знаю... Не дай Бог "вилетять", а заміна Рафінії "кривенька", а у Кунде взагалі не видно! Хто пригадає, ким Кунде міняв Виглядає, що правого захисника навіть на лаві НЕМА!
 
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Баpceлиниуc
13.04.2025 в 00:21
Да есть там один шлемазл, Фортом кличут. )
 
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Spokoyno (Київ)
13.04.2025 в 00:35
Щось прізвище пригадую... молоде а коли його Флік на галявину випускав? Кунде тільки у Ла Лізі 2516 хв та ще кубки, ЛЧ і основний гравець збірної Франції ... тобто десь біль П'ЯТИ ТИСЯЧ хвилин, а Форт 376! Не заграний навіть добре не перевірений!
 
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Spokoyno (Київ)
13.04.2025 в 00:36
А Педрі ще так ловко опонентів "водить за ніс"! Постійно в дурнях залишає
 
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Баpceлиниуc
12.04.2025 в 23:58
Мартинес ЗВЕРЮКА! Спас 3 очка. Низкий поклон.
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Баpceлиниуc
12.04.2025 в 23:57
Немножко победили.
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