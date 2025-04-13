Без поражений. Сколько раз Барселона сыграла вничью и победила в этом году?

Вчера в рамках чемпионата Испании прошел матч "Барселона" – "Леганес". Этот матч стал победным для "Барсы", игра закончилась со счетом 1:0, единственный гол в матче был забит в свои ворота защитником Хорхе Саэнсом.

Несмотря на то, что "Барса" не сумела отличиться, эта игра принесла ей 3 очка, каталонский клуб по-прежнему не проиграет в 2025 году. За 2025 год "Барса" сыграла 24 матча во всех турнирах и не потерпела ни одного поражения. На ее счету 20 побед и 4 ничьи.

Отметим, что сейчас подопечные Ханса Флика занимают первое место в турнирной таблице Испании. Они опережают "Реал" на 7 баллов, однако сегодня "сливочные" сыграют против "Алавеса".