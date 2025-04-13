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Главный тренер Барселоны высказался об игре против Леганеса
Победа важна
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Барселона" одержала победу над "Леганесом" со счетом 1:0.
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими мыслями об игре 31-го тура Ла Лиги:
"Вчера был очень трудный матч для нас. Победа в этой игре очень важна для нас. Я горжусь тем, чего моя команда достигла за последние недели и месяцы. Главное – это самоотдача. Футбол – это не что-то одно. Речь идет о работе и в нападении, и в защите", — сказал Флик.
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Источник:marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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