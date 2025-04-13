Главный тренер Барселоны высказался об игре против Леганеса

Вчера "Барселона" одержала победу над "Леганесом" со счетом 1:0.

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими мыслями об игре 31-го тура Ла Лиги:

"Вчера был очень трудный матч для нас. Победа в этой игре очень важна для нас. Я горжусь тем, чего моя команда достигла за последние недели и месяцы. Главное – это самоотдача. Футбол – это не что-то одно. Речь идет о работе и в нападении, и в защите", — сказал Флик.