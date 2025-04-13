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Алавес – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Будет ли команда Анчелотти выкладываться на максимум?
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже в среду на следующей неделе у мадридцев будет очень ответственный ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов с "Арсеналом". В Чемпионате у них дела обстоят не лучшим образом и отставание от "Барселоны" ощутимо.
Так будут ли они делать ставку на матч против "Алавеса"? С одной стороны, оставлять интригу в чемпионате нужно, а с другой: нужно быть свежими в игре в Лиге Чемпионов. Интересно, как "сливочные" расставят приоритеты.
Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.
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Примера. 31-й тур.
13 апреля. 17:15. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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