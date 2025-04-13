Алавес – Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Уже в среду на следующей неделе у мадридцев будет очень ответственный ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов с "Арсеналом". В Чемпионате у них дела обстоят не лучшим образом и отставание от "Барселоны" ощутимо.

Так будут ли они делать ставку на матч против "Алавеса"? С одной стороны, оставлять интригу в чемпионате нужно, а с другой: нужно быть свежими в игре в Лиге Чемпионов. Интересно, как "сливочные" расставят приоритеты.

Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 13 апреля.

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Примера. 31-й тур.

13 апреля. 17:15. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Алавес" — "Реал" Смотреть трансляцию

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