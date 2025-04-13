Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Встречаются команды с продолжительной безвыигрышной серией. У команды Виктора Цыганкова таких матчей 8, в то время как "Осасуна" не ощущает побед в течение 9 матчей.

Украинец же последний раз отмечался результативными действиями 1 марта в матче против "Сельты". Тогда он сделал гол и ассист. В четырёх последних матчах Цыганков уходил с поля без мячей.

Возможно, игроку и команде удастся найти решение данного неудобства. Посмотрим в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

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Ла Лига, 31-й тур

13 апреля, 15:00. "Эстадио Эль Садар" (Памплона)

Главный арбитр: Пабло Фуэртес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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