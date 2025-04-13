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Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени

Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Встречаются команды с продолжительной безвыигрышной серией. У команды Виктора Цыганкова таких матчей 8, в то время как "Осасуна" не ощущает побед в течение 9 матчей.

Украинец же последний раз отмечался результативными действиями 1 марта в матче против "Сельты". Тогда он сделал гол и ассист. В четырёх последних матчах Цыганков уходил с поля без мячей.

Возможно, игроку и команде удастся найти решение данного неудобства. Посмотрим в матче.

Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo

Ла Лига, 31-й тур

13 апреля, 15:00. "Эстадио Эль Садар" (Памплона)

Главный арбитр: Пабло Фуэртес (Испания)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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