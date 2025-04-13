Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Осасуна – Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Матч начнётся в 15:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Встречаются команды с продолжительной безвыигрышной серией. У команды Виктора Цыганкова таких матчей 8, в то время как "Осасуна" не ощущает побед в течение 9 матчей.
Украинец же последний раз отмечался результативными действиями 1 марта в матче против "Сельты". Тогда он сделал гол и ассист. В четырёх последних матчах Цыганков уходил с поля без мячей.
Возможно, игроку и команде удастся найти решение данного неудобства. Посмотрим в матче.
Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на платформе Megogo
Ла Лига, 31-й тур
13 апреля, 15:00. "Эстадио Эль Садар" (Памплона)
Главный арбитр: Пабло Фуэртес (Испания)
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Еще один украинец дебютировал в MLS: сразу стал одним из лучших
- Статус-кво Динамо, паритет Зинченко и Ярмолюка, ничья в Дер-Класикер и победа Миколенко. Главные новости за 12 апреля
- Ванат забил юбилейный гол в УПЛ в составе Динамо
- Жирона неожиданно опубликовала заявление о Цыганкове и Крапивцове на украинском языке
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны