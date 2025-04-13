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Слово тренеру. Коуч Реала высказался по поводу отказа Ла Лиги перенести игру

Испания

Не имеем права жаловаться ©

Слово тренеру. Коуч Реала высказался по поводу отказа Ла Лиги перенести игру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал решение Ла Лиги не переносить игру "сливочных" с воскресенья на субботу, чтобы у игроков было больше времени на отдых.

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"Мы не понимаем этого, но что есть, то есть. Нынешний сезон весь такой, и это непонятно. Но правда в том, что у нас будет больше 72 часов отдыха. Так что мы не имеем права жаловаться", — цитируют слова итальянского специалиста As.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет с "Алавесом" в 17:15. А в среду, 16 апреля "Реал" встретиться с "Арсеналом".

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Источник:
as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.04.2025 в 12:58
Ага... Попытались права качать, попытались выбить для себя удобства, а когда получили жесткое - "нет", так сразу стали белые и пушистые. Мол, да не особо и надо..
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.04.2025 в 12:58
Ага... Попытались права качать, попытались выбить для себя удобства, а когда получили жесткое - "нет", так сразу стали белые и пушистые. Мол, да не особо и надо..
Ответить
0
0

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