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Слово тренеру. Коуч Реала высказался по поводу отказа Ла Лиги перенести игру
Не имеем права жаловаться ©
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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал решение Ла Лиги не переносить игру "сливочных" с воскресенья на субботу, чтобы у игроков было больше времени на отдых.
"Мы не понимаем этого, но что есть, то есть. Нынешний сезон весь такой, и это непонятно. Но правда в том, что у нас будет больше 72 часов отдыха. Так что мы не имеем права жаловаться", — цитируют слова итальянского специалиста As.
Напомним, сегодня "Реал" сыграет с "Алавесом" в 17:15. А в среду, 16 апреля "Реал" встретиться с "Арсеналом".
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