Слово тренеру. Коуч Реала высказался по поводу отказа Ла Лиги перенести игру

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал решение Ла Лиги не переносить игру "сливочных" с воскресенья на субботу, чтобы у игроков было больше времени на отдых.

"Мы не понимаем этого, но что есть, то есть. Нынешний сезон весь такой, и это непонятно. Но правда в том, что у нас будет больше 72 часов отдыха. Так что мы не имеем права жаловаться", — цитируют слова итальянского специалиста As.

Напомним, сегодня "Реал" сыграет с "Алавесом" в 17:15. А в среду, 16 апреля "Реал" встретиться с "Арсеналом".