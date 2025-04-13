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С восьмым номером на поле в 31 туре? Жирона опубликовала стартовый состав на игру с Осасуной

Испания
Обновлено

Игра начинается в 15:00

С восьмым номером на поле в 31 туре? Жирона опубликовала стартовый состав на игру с Осасуной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня в рамках 31 тура чемпионата Испании "Осасуса" примет у себя на поле "Жирону".

Главный тренер "Жироны" Санчес Мичел определился со стартовым составом на игру, и со стартового свистка на поле выйдет восьмерка "жиронцев" — полузащитник Виктор Цыганков.

Напомним, что эта игра для украинца в Ла Лиге станет его 20-м выступлением.

За этот сезон Цыганков успел отметиться 2 голами и 4 результативными передачами. Следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.

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Осасуна (Памплона) Ла Лига Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
GironaFC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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