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С восьмым номером на поле в 31 туре? Жирона опубликовала стартовый состав на игру с Осасуной
Игра начинается в 15:00
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в рамках 31 тура чемпионата Испании "Осасуса" примет у себя на поле "Жирону".
Главный тренер "Жироны" Санчес Мичел определился со стартовым составом на игру, и со стартового свистка на поле выйдет восьмерка "жиронцев" — полузащитник Виктор Цыганков.
Напомним, что эта игра для украинца в Ла Лиге станет его 20-м выступлением.
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За этот сезон Цыганков успел отметиться 2 голами и 4 результативными передачами. Следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.
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