С восьмым номером на поле в 31 туре? Жирона опубликовала стартовый состав на игру с Осасуной

Сегодня в рамках 31 тура чемпионата Испании "Осасуса" примет у себя на поле "Жирону".

Главный тренер "Жироны" Санчес Мичел определился со стартовым составом на игру, и со стартового свистка на поле выйдет восьмерка "жиронцев" — полузащитник Виктор Цыганков.

Напомним, что эта игра для украинца в Ла Лиге станет его 20-м выступлением.

За этот сезон Цыганков успел отметиться 2 голами и 4 результативными передачами. Следить за игрой можно будет в матч-центре UA-Футбол.