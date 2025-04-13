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Доигрался. Севилья уволила своего тренера

Испания

Почти официально

Доигрался. Севилья уволила своего тренера

Фабриціо Романо

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Журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о том, что главный тренер "Севильи" Гарсия Пимьента был уволен.

50-летний испанский специалист проработал в "Севилье" с апреля 2024 года. Последний его матч на посту главного тренера "Севильи" состоялся в пятницу, 11 апреля, когда "Валенсия" обыграла "красно-белых" с минимальным счетом 1:0. Это поражение стало для "Севильи" четвертым подряд.

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Сейчас команда находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Кто станет новым тренером, пока неизвестно.

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Севилья Гарсия Пимьента
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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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