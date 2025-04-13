  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона рассказала о травме основного левого защитника клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона рассказала о травме основного левого защитника клуба

Испания

Здоровья

Барселона рассказала о травме основного левого защитника клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" рассказала о травме основного левого защитника клуба.

Алехандро Бальде в матче против "Эспаньола" был заменён из-за травмы на 41-й минуте. Клуб провёл диагностику и выяснил, что у защитника диагностирована дистальная травма двуглавой мышцы левого бедра.

"Тесты, проведенные сегодня утром у игрока первой команды Алехандро Бальде подтвердили, что у него дистальная травма двуглавой мышцы левого бедра. Решение о возвращении в команду будет принято на основе их прогресса", - сообщил клуб.

Предварительно защитник пропустит 2-3 недели.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Бальде провёл 43 матча за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил гол и выполнил 10 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
Реал показал стартовый состав на матч с Алавесом. Попал ли Лунин в состав?
yellow-arrow
Доигрался. Севилья уволила своего тренера
yellow-arrow
Встреча кризисных команд. Осасуна - Жирона. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
Барселона Алехандро Бальде
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Barcelona
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.04.2025 в 15:41
Финал кубка пропустит. Плохо.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
13.04.2025 в 15:41
Финал кубка пропустит. Плохо.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости