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Барселона рассказала о травме основного левого защитника клуба
Здоровья
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" рассказала о травме основного левого защитника клуба.
Алехандро Бальде в матче против "Эспаньола" был заменён из-за травмы на 41-й минуте. Клуб провёл диагностику и выяснил, что у защитника диагностирована дистальная травма двуглавой мышцы левого бедра.
"Тесты, проведенные сегодня утром у игрока первой команды Алехандро Бальде подтвердили, что у него дистальная травма двуглавой мышцы левого бедра. Решение о возвращении в команду будет принято на основе их прогресса", - сообщил клуб.
Предварительно защитник пропустит 2-3 недели.
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В этом сезоне Бальде провёл 43 матча за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил гол и выполнил 10 голевых передач.
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