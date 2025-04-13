Реал показал стартовый состав на матч с Алавесом. Попал ли Лунин в состав?

"Реал" показал стартовый состав на матч с "Алавесом".

Украинский голкипер Андрей Лунин остался вне заявки на матч.

В субботу стало известно, что Андрей Лунин не попал в заявку.

Ранее сообщалось, что украинец продолжает восстанавливаться от разрыва камбаловидной мышцы.

Андрей Лунин провёл 12 матчей за "Реал", в которых пропустил 19 голов, в 4 матчах голкипер сохранил ворота сухими.

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До матча "сливочные" занимают второе место с 63-мя баллами, "Алавес" - 17-й с 30-ю баллами.

"Реал" сыграет с "Алавесом" 13 апреля. Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.