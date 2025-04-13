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Реал показал стартовый состав на матч с Алавесом. Попал ли Лунин в состав?
Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" показал стартовый состав на матч с "Алавесом".
Украинский голкипер Андрей Лунин остался вне заявки на матч.
????✅ Our starting XI!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) April 13, 2025
???? @Alaves pic.twitter.com/ZytyeCT3fv
В субботу стало известно, что Андрей Лунин не попал в заявку.
Ранее сообщалось, что украинец продолжает восстанавливаться от разрыва камбаловидной мышцы.
Андрей Лунин провёл 12 матчей за "Реал", в которых пропустил 19 голов, в 4 матчах голкипер сохранил ворота сухими.
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До матча "сливочные" занимают второе место с 63-мя баллами, "Алавес" - 17-й с 30-ю баллами.
"Реал" сыграет с "Алавесом" 13 апреля. Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.
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