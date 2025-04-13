Ла Лига. Осасуна – Жирона 2:1. Неутешительная серия команды Цыганкова продолжается

В Ла Лиге встречались команды с продолжительной безпобедной серией. У "Жироны" она длилась 8 матчей, а у "Осасуны" - девять.

Виктор Цыганков вышел с первых минут на матч. Прозвучал стартовый свисток. "Жирона" открыла счёт уже на 26-й минуте. Свой гол забил Данжума. Но после вмешательства видеоассистента было выяснено, что футболист пребывал в положении вне игры и гол отменили.

Спустя 12 минут забила уже "Осасуна". Отметился Будимир после передачи Ороса. Этот гол засчитали, и хозяева вышли вперёд.

В первом тайме "Осасуна" нанесла 7 ударов, четыре из которых пришлись в створ. "Жирона" ударила 8 раз, но трижды по воротам. Команды ушли на перерыв.

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Во втором тайме украинский полузащитник Виктор Цыганков сыграл шесть минут – его заменил Асприлья. "Жирона" атаковала, но снова повторился сценарий первого тайма. Стуани, вышедший с замены, забил на 68-й минуте, но снова гол отменили после видеопросмотра.

В "Осасуне" снова отличился Будимир, но на этот раз ассистом. На 79-й минуте хозяева вели 2:0.

"Жирона" нашла свой гол – на шестой компенсированной минуте отметился Асприлья. Но этого было мало, и команда уступила.

В турнирной таблице "Осасуна" поднялась на 12-е место, набрав 38 баллов. "Жирона" - 16-я с 34-мя баллами и пятью очками до зоны вылета.

Ла Лига. 31-й тур

Осасуна – Жирона 2:1

Голы: Будимир (38), Ибаньес (79) – Асприлья (90+6)

"Осасуна" (5-3-2): Эррера - Аресо, Бойомо, Катена (Барха, 78), Эррандо, Бретонес (Крус, 87)– Монкайола, Торро (Муньос, 78), Орос – Гарсия (Ибаньес, 61), Будимир

"Жирона": Гассанига – Блинд, Крейчи, Лопес (Ван де Бек, 90+3), Мартинес – Эррера (Порту, 90+3), Ромеу (Мартин, 61) – Данжума, Мело, Цыганков (Асприлья, 51) – Руис (Стуани, 61)