Севилья официально назначила нового главного тренера

"Севилья" объявила о назначении нового главного тренера. Им стал 69-летний испанский специалист Хоакин Капаррос.

Соглашение пока что рассчитано до конца этого сезона. Финансовые аспекты не сообщаются.

Капаррос уже работал главным тренером "Севильи" 4 раза: в 2000-2005 годах, в сезоне 2017/18 годов и в конце сезона 2018/19 годов.

Сейчас "Севилья" занимает 13-е место в Ла Лиге. Напомним, до этого команду возглавлял Гарсия Пимьента.