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Севилья официально назначила нового главного тренера

Испания
Обновлено

Он уже здесь неоднократно работал

Севилья официально назначила нового главного тренера

Фото: Севілья

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"Севилья" объявила о назначении нового главного тренера. Им стал 69-летний испанский специалист Хоакин Капаррос.

Соглашение пока что рассчитано до конца этого сезона. Финансовые аспекты не сообщаются.

Капаррос уже работал главным тренером "Севильи" 4 раза: в 2000-2005 годах, в сезоне 2017/18 годов и в конце сезона 2018/19 годов.

Сейчас "Севилья" занимает 13-е место в Ла Лиге. Напомним, до этого команду возглавлял Гарсия Пимьента.

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Хоакин Капаррос Севилья Гарсия Пимьента
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Источник:
Севілья
Опубликовал: Виктор Иванчук
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