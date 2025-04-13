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Севилья официально назначила нового главного тренера
Он уже здесь неоднократно работал
Фото: Севілья
"Севилья" объявила о назначении нового главного тренера. Им стал 69-летний испанский специалист Хоакин Капаррос.
Соглашение пока что рассчитано до конца этого сезона. Финансовые аспекты не сообщаются.
Капаррос уже работал главным тренером "Севильи" 4 раза: в 2000-2005 годах, в сезоне 2017/18 годов и в конце сезона 2018/19 годов.
Сейчас "Севилья" занимает 13-е место в Ла Лиге. Напомним, до этого команду возглавлял Гарсия Пимьента.
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Источник:Севілья
Опубликовал: Виктор Иванчук
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