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Примера. Алавес – Реал 0:1. Есть еще порох в мадридских пороховницах
В матче с двумя удалениями "Реал" все же сумел обыграть "Алавес"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
31-й тур Примеры
Витория-Гастейс.
"Алавес" - "Реал" 0:1
Гол: Камавинга, 34
"Алавес": Овоно – Теналья, Моуриньо, Абкар (Диарра, 76), Санчес – Жордан (Гевара, 76), Бланко (Бенавидес, 84), Аленья (Кабанес, 84) – Мартин (Мартинес, 60), Кике Гарсия, Висенте.
"Реал": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Асенсио, Ф. Гарсия (Диас, 77) – Камавинга, Чуамэни, Вальверде (Себальос, 90+2) – Родриго (Беллингем, 62), Мбаппе, Гюллер (Винисиус, 62).
Предупреждения: Жордан, 42, Мартин, 56, Теналья, 77, Бенавідес, 90+9 – Камавинга, 80, Васкес, 88, Винисиус, 90+6, Куртуа, 90+7.
Удаления: Санчес, 70 – Мбаппе, 38.
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