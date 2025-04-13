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Примера. Алавес – Реал 0:1. Есть еще порох в мадридских пороховницах

Испания

В матче с двумя удалениями "Реал" все же сумел обыграть "Алавес"

Примера. Алавес – Реал 0:1. Есть еще порох в мадридских пороховницах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

31-й тур Примеры
Витория-Гастейс.
"Алавес" - "Реал" 0:1
Гол: Камавинга, 34

"Алавес": Овоно – Теналья, Моуриньо, Абкар (Диарра, 76), Санчес – Жордан (Гевара, 76), Бланко (Бенавидес, 84), Аленья (Кабанес, 84) – Мартин (Мартинес, 60), Кике Гарсия, Висенте.

"Реал": Куртуа – Васкес, Рюдигер, Асенсио, Ф. Гарсия (Диас, 77) – Камавинга, Чуамэни, Вальверде (Себальос, 90+2) – Родриго (Беллингем, 62), Мбаппе, Гюллер (Винисиус, 62).

Предупреждения: Жордан, 42, Мартин, 56, Теналья, 77, Бенавідес, 90+9 – Камавинга, 80, Васкес, 88, Винисиус, 90+6, Куртуа, 90+7.

Удаления: Санчес, 70 – Мбаппе, 38.

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