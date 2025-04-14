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Автор победного гола Реала дал свой комментарий после матча с Алавесом

Испания
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Очень счастлив

Автор победного гола Реала дал свой комментарий после матча с Алавесом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" Эдуардо Камавинга провел блестящий матч против "Алавеса", став автором победного гола. После встречи он поделился эмоциями в эфире Real Madrid TV.

"Это очень важная победа, которая придает нам уверенности. Мы провели действительно качественный матч – и это поможет нам накануне среды. Я часто забиваю на тренировках, и мой отец постоянно говорит мне бить по воротам. Сегодня я послушал его, пробил, забил - и очень счастлив из-за победы и этого гола. Это придает мне уверенности", – сказал Камавинга.

И хотя он пропустит ответный матч 1/4 финала ЛЧ против "Арсенала" из-за дисквалификации, француз оставил послание фанатам перед игрой.

"Должны показать очень серьезную игру. Надо атаковать, давить и, конечно, нам нужна поддержка мадридских фанатов. Я с нетерпением жду среды - нам нужна ваша поддержка. Это будет большой матч, и мы нуждаемся во всех фанатах "Реала" по всему миру", – сказал Камавинга.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 2 гола и 2 ассиста в 32-х матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Алексей Полищук
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