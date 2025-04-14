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Давиде Анчелотти: Победа придает нам уверенности перед встречей с Арсеналом

Испания

Тот случай, когда результат превыше всего

Давиде Анчелотти: Победа придает нам уверенности перед встречей с Арсеналом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Помощник главного тренера Давиде Анчелотти прокомментировал минимальную победу над "Алавесом" (1:0) в Ла Лиге.

"Победа придает нам уверенности. Это было то, что мы искали здесь, и мы знали, что это будет нелегко. То, что произошло в игре, еще больше усложнило нам задачу, но тот факт, что мы выиграли, подбадривает нас перед следующей средой.

Красная карточка Мбаппе? Я не разговаривал с ним после игры. Он не агрессивный парень, он извинился и осознал свою ошибку. Это явная красная карточка, и он понес ответственность за последствия. Я уверен, что множество мелких фолов, которые были сделаны против него, заставили его так отреагировать, даже если это неправильный способ реагирования. Я не оправдываю его, но, возможно, это произошло из-за этого.

Мы будем стараться бороться в обоих турнирах. У нас есть уверенность и качество, чтобы сделать это и в Лиге чемпионов, и в чемпионате. Мы должны заслужить это, недостаточно иметь индивидуальное мастерство, которое у нас есть, нужно, чтобы некоторые вещи сложились в нашу пользу.

Себальос? Он хорошо тренировался последние три-четыре дня и полностью готов к работе. Его замена придала немного больше спокойствия поединку, который был немного сумасшедшим. Он полностью готов к среде. Он очень хорошо проявил себя в этом сезоне и очень нам поможет", - сказал итальянец.

Напомним, 16 апреля "Реал" сыграет с "Арсеналом" в ответном матче Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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