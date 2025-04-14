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Защитник мадридского Реала одержал юбилейную победу за клуб 

Испания

Ровно 100

Защитник мадридского Реала одержал юбилейную победу за клуб 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Антонио Рюдигер вышел в стартовом составе "Реала" в матче против "Алавеса", который завершился победой "сливочных" (1:0). Как итог, немец одержал свою 100-ю победу в составе мадридского клуба.

Рюдигер проводит третий сезон в "Реале", за который сыграл 148 матчей, добыл 8 трофеев и забил 7 голов.

Его 100 побед распределяются следующим образом: 65 – в Ла Лиге, 21 – в Лиге чемпионов, 6 – в Кубке Испании, 3 – в Суперкубке Испании, 2 – в Суперкубке УЕФА и 3 – на клубном чемпионате мира. Самым успешным для него стал прошлый сезон – 36 побед, а чаще всего он побеждал "Сельту" – 6 раз в 6 матчах.

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Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Алексей Полищук
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