Защитник мадридского Реала одержал юбилейную победу за клуб 

Антонио Рюдигер вышел в стартовом составе "Реала" в матче против "Алавеса", который завершился победой "сливочных" (1:0). Как итог, немец одержал свою 100-ю победу в составе мадридского клуба.

Рюдигер проводит третий сезон в "Реале", за который сыграл 148 матчей, добыл 8 трофеев и забил 7 голов.

Его 100 побед распределяются следующим образом: 65 – в Ла Лиге, 21 – в Лиге чемпионов, 6 – в Кубке Испании, 3 – в Суперкубке Испании, 2 – в Суперкубке УЕФА и 3 – на клубном чемпионате мира. Самым успешным для него стал прошлый сезон – 36 побед, а чаще всего он побеждал "Сельту" – 6 раз в 6 матчах.