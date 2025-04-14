Реал и Ливерпуль ведут переговоры относительно потенциального обмена игроками

Как сообщает издание Fichajes, "Реал" заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Алексисе Мак Аллистере, который стал ключевым игроком "красных" в этом сезоне. В Мадриде даже рассматривают вариант включения игроков в потенциальную сделку.

Одним из кандидатов на переход в "Ливерпуль" является турецкий талант Арда Гюлер. Его подписали два года назад, однако из-за травм и конкуренции в центре поля Гюлер практически не получает игрового времени в составе Карло Анчелотти. Переход в АПЛ мог бы стать шансом для него реализовать потенциал, а "Ливерпуль", известный своей ставкой на молодежь, не прочь воспользоваться такой возможностью.

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Впрочем, даже несмотря на высокие перспективы Гюлера, его включение в сделку вряд ли убедит "Ливерпуль" расстаться с Мак Аллистером. Англичане видят в аргентинце долгосрочный актив и не нуждаются в его продаже. Поэтому мадридцы готовы доплатить немалую сумму, чтобы склонить англичан к переговорам.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мак Аллистера 6 голов и 5 ассистов в 45 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, тогда как на счету Гюлера 3 гола и 7 ассистов в 34-х матчах за "Реал".