  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал и Ливерпуль ведут переговоры относительно потенциального обмена игроками
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал и Ливерпуль ведут переговоры относительно потенциального обмена игроками

Испания

Мадридцы хотят полузащитника

Реал и Ливерпуль ведут переговоры относительно потенциального обмена игроками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, "Реал" заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Алексисе Мак Аллистере, который стал ключевым игроком "красных" в этом сезоне. В Мадриде даже рассматривают вариант включения игроков в потенциальную сделку.

Одним из кандидатов на переход в "Ливерпуль" является турецкий талант Арда Гюлер. Его подписали два года назад, однако из-за травм и конкуренции в центре поля Гюлер практически не получает игрового времени в составе Карло Анчелотти. Переход в АПЛ мог бы стать шансом для него реализовать потенциал, а "Ливерпуль", известный своей ставкой на молодежь, не прочь воспользоваться такой возможностью.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Впрочем, даже несмотря на высокие перспективы Гюлера, его включение в сделку вряд ли убедит "Ливерпуль" расстаться с Мак Аллистером. Англичане видят в аргентинце долгосрочный актив и не нуждаются в его продаже. Поэтому мадридцы готовы доплатить немалую сумму, чтобы склонить англичан к переговорам.

Добавим, что в этом сезоне на счету Мак Аллистера 6 голов и 5 ассистов в 45 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, тогда как на счету Гюлера 3 гола и 7 ассистов в 34-х матчах за "Реал".

Читайте такжеМолодая звезда Реала сообщила, что покинет команду, если Анчелотти останется еще на сезон
По теме
yellow-arrow
Ключевой игрок Реала рассказал, что поможет его команде совершить камбэк в матче с Арсеналом
yellow-arrow
Защитник мадридского Реала одержал юбилейную победу за клуб 
yellow-arrow
Неудачный перфоманс Цыганкова и Ко. Осасуна – Жирона 2:1. Видео голов и обзор матча
Реал (Мадрид) Ливерпуль Алексис Мак Аллистер Арда Гюлер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости