Атлетико - Вальядолид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Программа 31-го тура чемпионата Испании завершится противостоянием "Атлетико" и "Вальядолида". В то время как у мадридцев еще есть кое-какие шансы зацепиться даже за чемпионство, их будущий соперник безнадежно находится на самом дне турнирной таблицы.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 14 апреля.

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Ла Лига. 31-й тур.

14 апреля. 22:00. Мадрид. "Метрополитано"

Трансляция: Megogo Football 1