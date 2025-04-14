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Атлетико - Вальядолид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Атлетико - Вальядолид: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.04.2025 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Атлетико - Вальядолид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Программа 31-го тура чемпионата Испании завершится противостоянием "Атлетико" и "Вальядолида". В то время как у мадридцев еще есть кое-какие шансы зацепиться даже за чемпионство, их будущий соперник безнадежно находится на самом дне турнирной таблицы.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 14 апреля.

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Ла Лига. 31-й тур.

14 апреля. 22:00. Мадрид. "Метрополитано"

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Трансляція матчу Атлетіко - Вальядолід
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Атлетико (Мадрид) Вальядолид Ла Лига смотреть футбол онлайн
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