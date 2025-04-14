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Историческое достижение. Лидер Атлетика забил 5000-й гол в истории клуба в Ла Лиге

Испания
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Историческое достижение. Лидер Атлетика забил 5000-й гол в истории клуба в Ла Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Атлетика" из Бильбао забил юбилейный 5000-й гол в истории клуба в Примере.

В матче 31-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (2:1) Ойян Сансет отметился дублем, помог баскским "львам" одержать важную победу. Кроме того, 24-летний испанский атакующий полузащитник забил 5000-й гол в истории клуба в Ла Лиге.

Таким образом, команда из Бильбао стала четвертой, которая достигла этого показателя в высшем дивизионе после "Барселоны" (6561), "Реала" (6547) и "Атлетико" (5019). За ними следуют "Валенсия" (4775) и "Севилья" (4080).

Напомним, что "Атлетик", "Барселона" и мадридский "Реал" никогда не покидали Примеру с 1928 года.

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Также добавим, что "Атлетик" на данный момент находится на четвертой позиции в Ла Лиге, набрав 57 очков после 31-го сыгранного тура в чемпионате Испании.

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Источник:
Athletic Club de Bilbao
Опубликовал: Андрей Журба
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