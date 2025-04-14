Историческое достижение. Лидер Атлетика забил 5000-й гол в истории клуба в Ла Лиге

Лидер "Атлетика" из Бильбао забил юбилейный 5000-й гол в истории клуба в Примере.

В матче 31-го тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" (2:1) Ойян Сансет отметился дублем, помог баскским "львам" одержать важную победу. Кроме того, 24-летний испанский атакующий полузащитник забил 5000-й гол в истории клуба в Ла Лиге.

Таким образом, команда из Бильбао стала четвертой, которая достигла этого показателя в высшем дивизионе после "Барселоны" (6561), "Реала" (6547) и "Атлетико" (5019). За ними следуют "Валенсия" (4775) и "Севилья" (4080).

Напомним, что "Атлетик", "Барселона" и мадридский "Реал" никогда не покидали Примеру с 1928 года.

???? Un nuevo capítulo en la historia rojiblanca.



???? Sancet marca el gol número 5⃣.0⃣0⃣0⃣ del Athletic en @laliga#AthleticRayo #AthleticClub ???? pic.twitter.com/vqJTovpvwk — Athletic Club (@AthleticClub) April 13, 2025

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Также добавим, что "Атлетик" на данный момент находится на четвертой позиции в Ла Лиге, набрав 57 очков после 31-го сыгранного тура в чемпионате Испании.