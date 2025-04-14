Модрич станет совладельцем клуба, выступающего в Чемпионшипе

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич станет новым миноритарным владельцем валлийского футбольного клуба "Свонси", который выступает в Чемпионшипе. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между всеми сторонами уже согласовано.

Отмечается, что это решение никоим образом не повлияет на профессиональную карьеру 39-летнего футболиста.