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Модрич станет совладельцем клуба, выступающего в Чемпионшипе

Испания

Об этом сообщил Фабрицио Романо

Модрич станет совладельцем клуба, выступающего в Чемпионшипе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич станет новым миноритарным владельцем валлийского футбольного клуба "Свонси", который выступает в Чемпионшипе. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение между всеми сторонами уже согласовано.

Отмечается, что это решение никоим образом не повлияет на профессиональную карьеру 39-летнего футболиста.

Читайте такжеМодрич вышел на второе место по количеству матчей в ЛЧ в составе Реала
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Лука Модрич Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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