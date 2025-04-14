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Модрич станет совладельцем клуба, выступающего в Чемпионшипе
Об этом сообщил Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич станет новым миноритарным владельцем валлийского футбольного клуба "Свонси", который выступает в Чемпионшипе. Об этом пишет Фабрицио Романо.
По информации источника, соглашение между всеми сторонами уже согласовано.
Отмечается, что это решение никоим образом не повлияет на профессиональную карьеру 39-летнего футболиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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