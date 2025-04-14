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Реал нацелился на Холанда в случае ухода своей звезды в Саудовскую Аравию
Винисиус все-таки может покинуть Реал?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Возможный уход звездного вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в летнее трансферное окно не исключается.
По информации Флориана Плеттенберга, клубы из чемпионата Саудовской Аравии не оставляют надежд подписать бразильского футболиста.
Поэтому в случае, если Винисиус покинет "Реал", главной трансферной целью мадридского клуба станет форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
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Источник:Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.04.2025 в 18:20
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