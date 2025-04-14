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Реал нацелился на Холанда в случае ухода своей звезды в Саудовскую Аравию

Испания
Обновлено

Винисиус все-таки может покинуть Реал?

Реал нацелился на Холанда в случае ухода своей звезды в Саудовскую Аравию

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Возможный уход звездного вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в летнее трансферное окно не исключается.

По информации Флориана Плеттенберга, клубы из чемпионата Саудовской Аравии не оставляют надежд подписать бразильского футболиста.

Поэтому в случае, если Винисиус покинет "Реал", главной трансферной целью мадридского клуба станет форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

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Винисиус Реал (Мадрид) Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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1 голосов
Источник:
Plettigoal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.04.2025 в 18:20
Кому он там нужен, этот ваш ждун золотого счастья? Даже верблюды уже заговорили «Аллах пронеси эту черную беду мимо нас и ввергни его где-нибудь в Красное море.)
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Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.04.2025 в 18:20
Кому он там нужен, этот ваш ждун золотого счастья? Даже верблюды уже заговорили «Аллах пронеси эту черную беду мимо нас и ввергни его где-нибудь в Красное море.)
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