Испания
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Звездный хавбек Реала снялся в рекламе новых бутс Adidas
JB Predator Chrome
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем стал лицом новой рекламной кампании Adidas.
Известный спортивный бренд в сотрудничестве с английским футболистом выпустил эксклюзивную модель бутс Predator, которая получила название JB Predator Chrome.
Ожидается, что новая модель поступит в продажу уже завтра, 15 апреля.
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