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Звездный хавбек Реала снялся в рекламе новых бутс Adidas

Испания

JB Predator Chrome

Звездный хавбек Реала снялся в рекламе новых бутс Adidas

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем стал лицом новой рекламной кампании Adidas.

Известный спортивный бренд в сотрудничестве с английским футболистом выпустил эксклюзивную модель бутс Predator, которая получила название JB Predator Chrome.

Ожидается, что новая модель поступит в продажу уже завтра, 15 апреля.

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Реал (Мадрид) Джуд Беллингем Adidas
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