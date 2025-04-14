  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Щенсный: Несколько месяцев назад я был на пляже и не хотел играть в футбол
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Щенсный: Несколько месяцев назад я был на пляже и не хотел играть в футбол

Испания

Вратарь рассказал о своем переходе в Барселону

Щенсный: Несколько месяцев назад я был на пляже и не хотел играть в футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный поделился своими эмоциями относительно перехода в каталонский клуб и рассказал о своем отношении к футболу.

"Мне нравится побеждать. Несколько месяцев назад я был на пляже и не хотел играть в футбол, а теперь я в одной из лучших команд Европы. Мы проводим невероятное количество времени на тренировках, мне это действительно нравится. Больше всего мне нравится побеждать".

Напомним, что Войцех присоединился к "Барселоне" в октябре 2024 года.

Читайте такжеЩенсный рассказал, готов ли он уступить место в воротах тер Штегену

По теме
yellow-arrow
Примера. Атлетико – Вальядолид 4:2. Неожиданные трудности мадридцев в матче с главным аутсайдером
yellow-arrow
Звездный хавбек Реала снялся в рекламе новых бутс Adidas
yellow-arrow
Мбаппе попросил руководство Реала подписать центрбека Арсенала
Барселона Войцех Щенсны
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости