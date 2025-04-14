Щенсный: Несколько месяцев назад я был на пляже и не хотел играть в футбол

Голкипер "Барселоны" Войцех Щенсный поделился своими эмоциями относительно перехода в каталонский клуб и рассказал о своем отношении к футболу.

"Мне нравится побеждать. Несколько месяцев назад я был на пляже и не хотел играть в футбол, а теперь я в одной из лучших команд Европы. Мы проводим невероятное количество времени на тренировках, мне это действительно нравится. Больше всего мне нравится побеждать".

Напомним, что Войцех присоединился к "Барселоне" в октябре 2024 года.

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