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Примера. Атлетико – Вальядолид 4:2. Неожиданные трудности мадридцев в матче с главным аутсайдером
"Атлетико" все же сумело обыграть "Вальядолид" в заключительном матче 31-го тура Примеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" доминировало на поле с первых минут, но счет открыл "Вальядолид". Пенальти за игру рукой Лангле в собственной штрафной реализовал Силла.
Но уже через 6 минут в счете вели уже подопечные Симеоне. Сначала Хулиан Альварес реализовал пенальти, а затем отличился Симеоне-младший.
На старте второго тайма "Вальядолид" неожиданно сравнял счет. Хавьер Санчес успешно выполнил штрафной удар с рикошетом от защитника.
"Матрасники" всеми силами пошли вперед и сумели вырвать победу. Хулиан Альварес реализовал второе свое пенальти, а окончательную точку в матче поставил Серлот.
"Атлетико" набрал 63 очка и сократил отставание от "Реала" до 3-х очков, а "Вальядолид" с 16-ю баллами находится на последней позиции и уже скоро вылетит официально из Примеры.
31-й тур Примеры
Атлетико – Вальядолид 4:2
Голы: Х. Альварес, 25 (пен.), 71 (пен.), Симеоне, 27, Серлот, 79 – Силла, 21 (пен.), Х. Санчес, 56
Атлетико: Облак – Галан, Лангле (Ле Норман, 60), Хименес, Молина – Галлагер (Молина, 65), Коке (Рикельме, 59), Барриос, Симеоне (Лемар, 74) – Альварес, Гризманн (Серлот, 59).
Вальядолид: Феррейра – Кандела, Айду, Х. Санчес, Энрике – Юрич (Никичер, 72), Гриллич (Ндиае, ), Ануар (Амалла, 87) – Мачис (Моро, 73), Силла, Чуки (И. Санчес, 73).
Предупреждения: Лангле, 55 – Ануар, 63.
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