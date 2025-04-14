Примера. Атлетико – Вальядолид 4:2. Неожиданные трудности мадридцев в матче с главным аутсайдером

"Атлетико" доминировало на поле с первых минут, но счет открыл "Вальядолид". Пенальти за игру рукой Лангле в собственной штрафной реализовал Силла.

Но уже через 6 минут в счете вели уже подопечные Симеоне. Сначала Хулиан Альварес реализовал пенальти, а затем отличился Симеоне-младший.

На старте второго тайма "Вальядолид" неожиданно сравнял счет. Хавьер Санчес успешно выполнил штрафной удар с рикошетом от защитника.

"Матрасники" всеми силами пошли вперед и сумели вырвать победу. Хулиан Альварес реализовал второе свое пенальти, а окончательную точку в матче поставил Серлот.

"Атлетико" набрал 63 очка и сократил отставание от "Реала" до 3-х очков, а "Вальядолид" с 16-ю баллами находится на последней позиции и уже скоро вылетит официально из Примеры.

31-й тур Примеры

Атлетико – Вальядолид 4:2

Голы: Х. Альварес, 25 (пен.), 71 (пен.), Симеоне, 27, Серлот, 79 – Силла, 21 (пен.), Х. Санчес, 56

Атлетико: Облак – Галан, Лангле (Ле Норман, 60), Хименес, Молина – Галлагер (Молина, 65), Коке (Рикельме, 59), Барриос, Симеоне (Лемар, 74) – Альварес, Гризманн (Серлот, 59).



Вальядолид: Феррейра – Кандела, Айду, Х. Санчес, Энрике – Юрич (Никичер, 72), Гриллич (Ндиае, ), Ануар (Амалла, 87) – Мачис (Моро, 73), Силла, Чуки (И. Санчес, 73).



Предупреждения: Лангле, 55 – Ануар, 63.