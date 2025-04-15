Диего Симеоне высказался после победы над Реал Вальядолидом

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пообщался с прессой после победы над "Вальядолидом" (4:2), в которой его команда уступала в счете, но в конце концов вырвала три очка.

"Такая же ситуация была с "Севильей". Пенальти и рикошет после штрафного – это случайности. Пенальти за игру локтем от Ленгле в моменте, где почти ничего не произошло, и этот штрафной даже не стоит обсуждать. Но самое важное – это реакция команды: пенальти, который заработал Джулиано, его гол – а затем мы снова немного сбавили обороты. Во втором тайме вышли спокойнее – и это лучше для команды, которая должна защищаться. После 15-й минуты тайма игра пошла по нашему сценарию: больше риска, удары со средней дистанции, сопернику было тяжелее – и последние полчаса мы полностью контролировали матч.

Простых матчей не бывает. В игре всегда бывают сложные моменты: пенальти, штрафные с рикошетами. Футбол не ждет – нужно выкладываться на максимум каждый день, и сегодня мы это сделали", – сказал Симеоне.