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Диего Симеоне высказался после победы над Реал Вальядолидом
Простых матчей не бывает
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне пообщался с прессой после победы над "Вальядолидом" (4:2), в которой его команда уступала в счете, но в конце концов вырвала три очка.
"Такая же ситуация была с "Севильей". Пенальти и рикошет после штрафного – это случайности. Пенальти за игру локтем от Ленгле в моменте, где почти ничего не произошло, и этот штрафной даже не стоит обсуждать. Но самое важное – это реакция команды: пенальти, который заработал Джулиано, его гол – а затем мы снова немного сбавили обороты. Во втором тайме вышли спокойнее – и это лучше для команды, которая должна защищаться. После 15-й минуты тайма игра пошла по нашему сценарию: больше риска, удары со средней дистанции, сопернику было тяжелее – и последние полчаса мы полностью контролировали матч.
Простых матчей не бывает. В игре всегда бывают сложные моменты: пенальти, штрафные с рикошетами. Футбол не ждет – нужно выкладываться на максимум каждый день, и сегодня мы это сделали", – сказал Симеоне.
Добавим, что после 31 сыгранного матча "Атлетико" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании с 63 очками. У второго "Реала" – 66 очков, тогда как у первой "Барселоны" – 70.
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