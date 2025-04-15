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Три пенальти. Атлетико - Вальядолид 4:2. Видео голов и обзор матча

Испания
Обновлено

Необычная игра

Три пенальти. Атлетико - Вальядолид 4:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" одержал непростую победу над "Вальядолидом" в 31-м туре чемпионата Испании.

Оба тайма в поединке завершились с одинаковым счётом - 2:1. Два гола с пенальти забил форвард "матрасников" Хулиан Альварес.

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31-й тур Примеры

"Атлетико" – "Вальядолид" 4:2

Голы: Х. Альварес, 25 (пен.), 71 (пен.), Симеоне, 27, Серлот, 79 – Силла, 21 (пен.), Х. Санчес, 56

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